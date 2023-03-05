سماعات جديدة من “سوني” تتيح الاتصال بجهازين في وقت واحد

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كشفت شركة سوني، عملاق صناعة الإلكترونيات في العالم، عن سماعات جديدة بمزايا متطورة، تتيح الاتصال بجهازين في وقت واحد.

وعلق الخبير التقني فيصل السيف، على سماعات سوني الجديدة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

وقال السيف : “تلقت سماعة WF-1000XM4 من سوني تحديثاً يضيف اتصالاً متعدد النقاط، مما يسمح بالاتصال بجهازين في وقت واحد. يعمل التحديث أيضاً على إصلاح مشكلة البطارية التي تنفذ بسرعة”.

مزايا سماعات إيربودز

هذا وتتميز سماعات إيربودز من آبل بتصميم مميز وفتحات تهوية من الخارج لتحسين تجربة الاستماع للملفات الصوتية.

وتوضح صفحة المنتج الرسمية لشركة آبل أن هذه الفتحات تستخدم لمعادلة الضغط وتقديم تجربة ارتداء أكثر راحة وكذلك تلعب أيضاً دوراً مهماً في تحسين أفضل ميزات إيربودز، مثل وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء النشط.

أهمية فتحة التهوية بسماعات إيربودز

وتعمل فتحة التهوية في الواقع كقناة مهمة لتدفق الهواء من الخارج، مع إغلاق شبكة السماعة الرئيسية بإحكام من الخارج.

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وتسمح الفتحات بحركة الهواء بين الداخل والخارج، بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد أيضاً في تجنب الشفط بعد أن تصبح سماعات الأذن ضيقة داخل قناة الأذن.

أهيمة تنظيف سماعات إيربودز

ومن الضروري أن نحافظ على نظافة هذه السماعات لأن الكثير من الأشخاص لا يقومون بتنظيف سماعات الأذن الخاصة بهم كل يوم.

وبمرور الوقت، يسد شمع الأذن والغبار والأوساخ فتحة التهوية، مما يقطع تدفق الهواء ويؤثر على إخراج الصوت، فضلاً عن كفاءة وضع الشفافية.

ولتنظيف السماعة وفتحات التهوية يمكن اتباع ما يلي، وفق ما أورد موقع سلاش غير الإلكتروني: – استخدم قماشاً خالياً من النسالة لتنظيف سماعات الأذن، وخاصة منطقة التهوية.

– لا تضع إيربودز تحت الماء الجاري للتنظيف، فهي ليست مقاومة للماء باستثناء نوع IPX4.

– لإزالة العناصر المعرضة للبقع مثل الزيت أو البلسم أو الصابون أو صبغة الشعر، حاول تنظيف إيربودز بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

– يجب التأكد من أن سماعات الأذن جافة تماماً قبل إعادتها إلى علبة الشحن.

– أما بالنسبة لمنطقة الشبكة، فإن أفضل طريقة لتنظيفها هي باستخدام قطعة قطن.

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