بعد سرقة السيارات.. طلاب أمريكيون يدعون لشرب المسكرات أمام الجامعة

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ظهر دعوات جديدة على منصة تيك توك الشهيرة، يدعمه شبان أمريكيون، دعوا لتعاطي الخمور، وأطلق عليها اسم “جالونات فقدان الوعي الغاضب”.

28 سيارة إسعاف

وحذرت جامعة “ماساتشوستس” من دعوة “تيك توك” الجديد، الذي حقق رواجا بين الشباب الأمريكي، بعد استدعاء 28 سيارة إسعاف إلى حفلات خارج الجامعة.

وقال مسؤولون إن الطلاب شوهدوا يوم السبت وهم يحملون أباريق بها مزيج من الكحول والإلكتروليتات والنكهات والماء، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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وفاة 4 أمريكيين

وفي وقت سابق، تحطمت سيارة من نوع “كيا” كانت تقل 6 مراهقين أمريكيين، مدينة بوفالو بنيويورك، الإثنين الماضي، مما تسبب في وفاة 4 منهم.

سرقوا السيارة ضمن تحدي “تيك توك”

وأشارت تحقيقات الشرطة الأمريكية إلى أن المراهقين سرقوا سيارة “كيا”، ضمن مشاركتهم في التحدي المنتشر على “تيك توك” منذ الصيف، حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتسببت مشاركة المراهين الستة في التحدي الرائج عبر تيك توك في مقتل أربعة منهم، بعد أن سرقوا السيارة وقادوها بسرعة جنونية.