استشاري: 4 أنواع من الأطعمة تضبط حركة الجهاز الهضمي

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، أنواع الأطعمة المفيدة للجهاز الهضمي.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأطعمة عالية الألياف تساهم في التخلص من الإمساك، ويُفضل التقليل منها في حال الإصابة بالإسهال، منها:

– الخبز والصامولي والتوست من القمح الكامل

– الأرز الأسمر، الذرة، الشوفان، الشعير

– الفول، العدس، الفاصوليا، البازلاء

– الخضار والفواكة

تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي

وفي وقت سابق، توصل باحثون باحثون من جامعة “نيويورك” أبو ظبي، إلى ابتكار تقنية جديدة لتشخيص وعلاج الأمراض الهضمية، عن طريق استخدام كبسولات ذكية قابلة للهضم.

ونشرت مجلة “نيتشر إلكترونيكس” نتائج الدراسة التي أثبتت أن اختبار الحبوب الذكية في أمعاء بعض الحيوانات الكبيرة، أثبتت جدواها.

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واستخدم الباحثون أقطابًا فحمية ترسل إشارات كهرومغناطيسية عالية التردد لتوليد حقول مغناطيسية ثلاثية الأبعاد تقرأ البيانات المكانية لنقاط السبيل الهضمي وتحدد موقعها بدقة، ثم ترسلها إلى هاتف ذكي باستخدام تقنية بلوتوث، حسب “إرم نيوز”.

جهاز استقبال كهرومغناطيسي

وتستخدم التقنية الجديدة جهاز استقبال خارجي على شكل أجهزة كهرومغناطيسية يمكن وضعها في حقيبة الظهر أو المعطف لزيادة دقة البيانات الحركية المتعلقة بحركة الطعام من الفم إلى الأمعاء.

من جانبه، قال د. خليل رمادي، المشارك في الدراسة: “تشكل الحبة الذكية طريقة أسهل للمرضى ومقدمي الرعاية، وقد تحدث ثورة في التعامل مع ملايين المرضى حول العالم.

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