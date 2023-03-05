مواطن بعمر 85 عاما يستكمل تعليمه ويحقق درجات عالية

تواصل- فريق التحرير:

قرر المواطن “عبد الله سويعد المريني السلمي” إكمال دراسته رغم تخطيه 8 عقود من عمره.

يكمل دراسته بعد 85 عاما:

وبحسب “اليوم”، فإن السلمي محب للقراءة وشغوف بقراءة القرآن الكريم وتعلم أمور الدين.

وتمكن السلمي من أداء الاختبارات النهائية للسنة الأولى من المرحلة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بتفوق.

ويعتبر المواطن عبد الله السلمي كأكبر مواطن في المملكة بمقاعد الدراسة.

يأتي هذا في ظل الدعم الكبير والمستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

الدكتوراه لسبعيني:

وفي واقعة مشابهة تقدم جزائري يبلغ من العمر 77 عاما، للحصول على درجة الدكتوراه، في المسابقة الخاصة في قسم التاريخ، برسالة عن تاريخ الجزائر المعاصر.

وقال سعد العمامرة، أحد أهالي ولاية الوادي الجزائرية: “لقد تشرفت في هذا اليوم بالقدوم لولاية خنشلة، أنا إبن شهيد من ولاية الوادي، كما أنني أستاذ متقاعد ونائب بالبرلمان متقاعد وكاتب ومؤلف”.

وأعرب العمامرة عن رغبته بالحصول على نتائج علمية، حيث حصل على شهادتي الليسانس والماجستير في التاريخ المعاصر حديثا.

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