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بعد صدور الأمر الملكي..تعرف على السيرة الذاتية لوزير الإعلام سلمان الدوسري

بعد صدور الأمر الملكي..تعرف على السيرة الذاتية لوزير الإعلام سلمان الدوسري

بعد صدور الأمر الملكي..تعرف على السيرة الذاتية لوزير الإعلام سلمان الدوسري
٠١:٥٥:٠٩ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صدر الأمر الملكي، أمس الأحد، بتعيين الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام، وشغل الدوسري عدة مناصب صحفية وإعلامية.

مسيرته العملية

حصل الدوسري على شهادة في الإدارة والاقتصاد، وبدأ مسيرته المهنية من “المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق” عام 1998، واستمر فيها حتى الآن، حسب “العربية”.

وعمل في البداية مع صحيفة “الاقتصادية”، وفي 2004 انتقل للعمل في صحيفة “الشرق الأوسط” مراسلًا لها في البحرين، ثم أصبح مسؤولًا عن التحرير في الإمارات العربية المتحدة عام 2006.

وفي ديسمبر 2009 جرى تعيينه مساعدًا لرئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” بمقرها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يعيّن في أكتوبر 2011 رئيسًا لتحرير “الاقتصادية”، ثم رئيسًا لتحرير “الشرق الأوسط” اعتبارًا من الأول من يوليو 2014.

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رئاسة تحرير المجلة 

وفي عام 2014 عين سلمان الدوسري رئيس تحرير لمجلة “المجلة”، وهي مجلة سياسية تصدر شهريًا من لندن باللغتين العربية والإنجليزية. صدرت طبعتها الأولى في عام 1980.

وخلال فترة رئاسته لها، عمل على تناول القضايا التي تمس الشارع العربي. وقدّم استقالته من المجلة، وهو عضو مجلس تحرير لقناتي “العربية” و”الحدث” في مايو 2021.

الكلمات الدلالية:
أمر ملكي خادم الحرمين الشريفين سلمان الدوسري وزير الإعلام مناصب صحفية

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