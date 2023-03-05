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أحدث الأسعار.. كم بلغ طن حديد “الراجحي وسابك والاتفاق وبن دعجم” في الرياض
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أحدث الأسعار.. كم بلغ طن حديد “الراجحي وسابك والاتفاق وبن دعجم” في الرياض

أحدث الأسعار.. كم بلغ طن حديد “الراجحي وسابك والاتفاق وبن دعجم” في الرياض

أحدث الأسعار.. كم بلغ طن حديد “الراجحي وسابك والاتفاق وبن دعجم” في الرياض
١٢:٥١:١٩ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

رصدت قناة الإخبارية أسعار الحديد في الرياض، أمس الأحد، حيث بلغ حديد سابك 2818 ريالا للطن، فيما بلغ سعر الطن من حديد الراجحي 2783 ريالا.

أسعار طن الحديد:

وصل سعر حديد الاتفاق إلى 2749 ريالا للطن، وبلغ سعر حديد بن دعجم 2749 ريالا.

كما وصل سعر حديد السد لـ 2700 ريالًا للطن، ووصل حديد الوطني، لـ 2680 ريالاً.

فيما بلغ سعر الحديد 8 ملم، 3047، وأخيرًا وصل سعر الحديد 10 ملم لـ 3105 ريالات للطن.

إنتاج المملكة من الحديد:

ويبلغ حجم إنتاج المملكة من الحديد والصلب سنوياً إلى 12 مليون طن، فيما يصل حجم الاستهلاك السنوي إلى 16 مليون طن سنوياً.

بينما يصل حجم الاستيراد من الخارج إلى ما بين 3 و4 ملايين طن سنوياً.

وتتبوأ المملكة المركز العشرين عالميًا من حيث الطاقة الإنتاجية للحديد والصلب.
كما أنها صنفت في المركز الرابع بقائمة أكبر منتجي الصلب باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة.

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