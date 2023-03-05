نشر معلومات كاذبة تمس النظام العام.. الإطاحة بمواطن في الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة الخبر، بالمنطقة الشرقية، على مواطن لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حسب بيان “الأمن العام”.

محتوى مرئي

وأوضح البيان أن المواطن المقبوض عليه ارتكب جرما بتوثيقه ونشره محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.

وأضاف البيان الذي شاركه الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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حفظ الوثائق السرية

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، كما يُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.

وأوضحت أنه يقصد بالوثائق السرية “الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها”.

وتابعت النيابة أنه يقصد بالمعلومات السرية: “ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها”.