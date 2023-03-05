جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن موعد القبول لخريجي الثانوية

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح القبول لخريجي الثانوية في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2024/2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج المتاحة

مسار السات (SAT) الفترة الأولى.

مسار القبول المبكر.

مسار السات (SAT) الفترة الثانية.

مسار القبول الاعتيادي.

مسار قبول الفائزين بمسابقة الاولمبياد.

طريقة التقديم:



أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج الملعنة يرجى الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا).

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وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة 77 جهة من كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي.

تعريف بالفرص الوظيفية

وتستهدف الجامعة، من هذه الفعاليات، تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.

احتياجات سوق العمل

وتسعى الفعاليات إلى توعية الطلاب و تأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقًا للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب، فضلًا عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.

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