الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن موعد القبول لخريجي الثانوية
علاج تشوه بالفك لمريض بمستشفى الملك خالد بالرياض
وزير الطاقة يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة
ألفا روميو تغزو سوق السيارات الكهربائية بإصدار متميز
باكستان.. فتح تحقيق بعد إخفاق الشرطة في القبض على “عمران خان”
خلال 4 جلسات.. الأسهم السعودية تصعد 400 نقطة ومكاسب بقيمة 226 مليار ر يال

الرئيسية

 /

فرص

 /

جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن موعد القبول لخريجي الثانوية

جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن موعد القبول لخريجي الثانوية

جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن موعد القبول لخريجي الثانوية
١٢:٤٣:٤٦ ص، الإثنين، ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ مارس ٢٠٢٣
0
تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح القبول لخريجي الثانوية في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2024/2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج المتاحة

  •  مسار السات (SAT) الفترة الأولى.
  •  مسار القبول المبكر.
  •  مسار السات (SAT) الفترة الثانية.
  •  مسار القبول الاعتيادي.
  •  مسار قبول الفائزين بمسابقة الاولمبياد.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج الملعنة يرجى الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا).

اقرا أيضا:

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم اليوم المفتوح للتوظيف

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة 77 جهة من كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي.

تعريف بالفرص الوظيفية 

وتستهدف الجامعة، من هذه الفعاليات، تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.

احتياجات سوق العمل

وتسعى الفعاليات إلى توعية الطلاب و تأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقًا للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب، فضلًا عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.

اقرأ أيضا:

حسن السلوك.. شرط جديد للالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الثانوية جامعة الملك فهد للبترول خريجي الثانوية فرص تدريبية وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف بنظام العقود في جامعة الملك فيصل

وظائف بنظام العقود في جامعة الملك فيصل

١١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٠١ أبريل ٢٠١٤
وظائف على بند التشغيل الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز

وظائف على بند التشغيل الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز

٠٢:٥١ م، الأحد، ٢٨ مايو ٢٠١٧
«وقاية» تعلن عن توفر وظائف بمجال الصحة العامة

«وقاية» تعلن عن توفر وظائف بمجال الصحة العامة

٠٨:٤٩ م، الأحد، ٢١ مارس ٢٠٢١
جامعة أم القرى تعلن قبول 20 ألف طالب وطالبة

جامعة أم القرى تعلن قبول 20 ألف طالب وطالبة

٠١:٥٩ ص، الأربعاء، ٠٩ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *