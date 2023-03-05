علاج تشوه بالفك لمريض بمستشفى الملك خالد بالرياض

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نجح فريق طبي من قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك خالد بالخرج، من إنهاء معاناة مواطن بالعقد الثالث من العمر، كان يعاني من تضخم وتشوه بالجهة اليمنى من الفك لأكثر من سبع سنوات.

ورم حميد

وأجرى المريض الفحوصات الطبية اللازمة، بالمستشفى، وتبين أنه يعاني من ورم حميد بالغدة النكافية في الجهة اليمنى من الفك بحجم 6 سم.

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد العرجاني والدكتور محمد القيسي باجراء جراحي استأصل خلالها الورم بنجاح -ولله الحمد-.

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تطور نوعي

يذكر أن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول يشهد تطور نوعي في العمليات الجراحية والخدمات الصحية؛ بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.

معاناة 8 سنوات

وفي وقت سابق، أنهى فريق طبي مختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بتوفيق الله، معاناة شاب عشريني بعد فترة علاج بتقويم الأسنان استمرت ثماني سنوات.

وأوضح مدير قسم الأسنان بالمجمع، الدكتور عماد الجديبي، أن المريض كان يعاني من مشكلة في إطباق الأسنان مع عدم القدرة على إقفال الشفاه جيداً، وبالكشف على حالة المريض تبين لنا وجود تقويم في الأسنان الذي يعتبر كمرحلة أولى لعلاج المريض، حيث أجريت له كامل الفحوصات الإشعاعية التي أظهرت نتائجها وجود تأخر بالفك السفلي وتقدم بالفك العلوي.