باكستان.. فتح تحقيق بعد إخفاق الشرطة في القبض على “عمران خان”

تواصل- فريق التحرير:

حاولت الشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد صدور أمر قضائي باعتقاله ، ولكنها أخفقت في العثور عليه.

لم يكن في غرفته

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفريق وصل إلى مقر إقامة خان من أجل إلقاء القبض عليه، ولكنه لم يكن في غرفته، وذلك وفقا لتغريدة لشرطة إسلام آباد على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة إسلام آباد في التغريدة” تمت جميع العمليات بالتعاون مع شرطة لاهور”. وأضافت” سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد الذين يعرقلون تنفيذ أوامر المحكمة”.

مذكرة اعتقال

وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق خان الشهر الماضي، بعد عدم مثوله أمام جلسة استماع للنظر في شكوى مقدمة من جانب مفوضية الانتخابات.

ويشار إلى أن خان يقيم في منزله منذ أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ساقه خلال مظاهرة في نوفمبر الماضي. وجرى اتهام رئيس الوزراء شهباز خان ووزير الداخلية رانا سناء الله خان بأنهما وراء الهجوم عليه، وقد نفيا تورطهما.

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