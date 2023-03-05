هل تبحث عن أعراض السكر المفاجيء.. إليك التفاصيل

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من المعلوم أنه تحدث زيادة مستويات السكر في الدم عندما يتراكم الجلوكوز في الدم نتيجة عدم قدرة الجسم لتحويله إلى طاقة.

ويحدث ذلك في حال الإصابة بمرض السكري، حيث يرتفع السكر بشكل مفاجئ، ويحتاج إلى علاج لتفادي المضاعفات الخطيرة.

ولذلك يجب معرفة أعراض ارتفاع السكر المفاجئ، وكيفية التصرف عند ارتفاعها، بحسب ما ذكره موقع ” ويب طب”.

أعراض ارتفاع السكر المفاجئ:

1-الشعور بالعطش وزيادة التبول.

2- التنفس السريع: يعد التنفس السريع أحد أعراض الحماض الكيتوني السكري، وهو أحد مضاعفات مرض السكري على المدى القصير.

3- الشعور بالغثيان: يعد الغثيان من أعراض ارتفاع السكر المفاجئ، وكذلك من أعراض انخفاضه، وعادةً ما يكون الغثيان مؤقتًا إلى جانب الأعراض الأخرى.

4- سرعة ضربات القلب: ارتفاع السكر في الدم يجعل الدم لزجًا، وبالتالي يقوم القلب ببذل مجهود أكبر لضخه، مما يسبب زيادة ضربات القلب.

5- ألم في المعدة: حيث يتحرك الطعام في المعدة ببطء إلى الأمعاء الدقيقة، أو يتوقف عن الحركة تمامًا، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع سكر الدم في الشعور بألم وتقلصات المعدة.

6- وخز اليدين والقدمين: عندما تحدث هذه المشكلة يمكن أن تسبب وخز وخدر في اليدين والقدمين، بالإضافة إلى الشعور بألم في الذراعين واليدين والساقين والقدمين.

ماذا تفعل عند الارتفاع المفاجيء:

-مراجعة الطبيب على الفور إن لم تزول الأعراض.

– شرب المزيد من الماء، وعدم التوقف حتى إن توقف الجسم عن الشعور بالعطش.

– اتباع نظام غذائي خاص بمرض السكري.

– ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لزيادة تتدفق الدم في الجسم.

– ضبط جرعة الأنسولين المناسبة، ويمكن ذلك بالاتصال بالطبيب.

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