ألفا روميو تغزو سوق السيارات الكهربائية بإصدار متميز

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أفصحت شركة ألفا روميو الإيطالية العريقة عن خطط جديدة لطرح موديل كهربائي من أحدث إصداراتها Giulia Quadrifoglio الرياضية بحلول عام 2025.

مفاجأة كهربائية

وكشفت “ألفا روميو” أن السيارة الصالون الرياضية سيتم تجهيزها بمحرك كهربائي بقوة تصل إلى1000 حصان، وتتضافر جهوده مع نظام الدفع الرباعي، حسب “العين الإخبارية”.

مواصفات Giulia Quadrifoglio

وأشارت ألفا روميو إلى أن الموديل الكهربائي من أيقونتها Giulia Quadrifoglio الرياضية سيتمتع بمدى سير يصل إلى 700 كلم، وذلك بفضل الاعتماد على تقنية 800 فولت.

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تسلا توسع أنشطتها

من ناحية أخرى، أعلنت شركة تسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، عزمها إقامة مصنع في مونتيري بالمكسيك، في إطار خططها التوسعية، الساعية إلى إنتاج 20 مليون سيارة سنويا في نهاية المطاف.

وقالت تسلا إنه سيتم إقامة المشروع على أطراف مدينة مونتيري بولاية نويفو ليون، على بعد حوالي 240 كيلومترا من الحدود مع ولاية تكساس الأمريكية. وسيكون ذلك ثالث مصنع لتسلا خارج الولايات المتحدة بعد الصين وألمانيا.