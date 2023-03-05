خلال 4 جلسات.. الأسهم السعودية تصعد 400 نقطة ومكاسب بقيمة 226 مليار ر يال

تواصل – فريق التحرير:

صعد المؤشر العام للأسهم السعودية، خلال الجلسات الأربع الماضية نحو 400 نقطة أو ما يعادل 4.2 في المائة، وهي أكبر مكاسب متتالية للمؤشر منذ مطلع العام الجاري.

قيمة الأسهم:

وخلال الجلسات الأربع، أضافت الأسهم السعودية 226 مليار ريال إلى قيمتها السوقية، لتصل إلى 9.75 تريليون ريال. وكان الداعم الرئيس للمؤشر أسهم البنوك، إذ حقق القطاع مكاسب بلغت 6.3 في المائة وهي تفوق ما حققه المؤشر العام للسوق.

ويأتي ارتداد القطاع بعدما سجل تراجعا بنحو 11 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث أدى تباطؤ أرباح البنوك واستمرار زيادة أسعار الفائدة إلى تراجع أسهم البنوك بشكل كبير.

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مستوى قياسي في الأرباح

في سياق متصل، حققت البنوك السعودية مستوى قياسيا في الأرباح خلال العام الماضي بلغت 62.6 مليار ريال، إلا أن معدلات النمو تباطأت قليلا متأثرة بأرباح الربع الرابع.

ورغم تراجع المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع بشكل كبير، إلا أن مؤشر “تاسي” لا يزال يحتفظ بمكاسب 13.8 في المائة مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي.

وقاد قطاع البنوك بشكل رئيس تراجعات السوق، إذ هوى خلال تعاملات الأسبوع 9.8 في المائة، كأكبر هبوط أسبوعي منذ قاع كورونا في مارس 2020.

هذا وكانت أسهم البنوك ضمن أفضل الأسهم أداء خلال الجلسات الأربعة الماضية، التي تصدرها سهم ثمار (20.9 في المائة)، الذي عاد بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أعوام.

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