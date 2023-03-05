الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الزعاق: لا يغركم “دفء الربيع”.. ترانا في موسم بياع الخبل عباته (فيديو)
6 جرائم قتل وطعن خلال 96 ساعة.. ماذا يحدث في الأردن؟
عاجل.. إنجاز جديد للداخلية “تتصدر الأجهزة الحكومية للمرة الرابعة على التوالي”
الطفل بطل العالم للحساب الذهني.. يحفظ القرآن بـ10 روايات
أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وحقيقة تخفيض دعم حساب المواطن لـ 400 ريال
من “التايمز إلى الراين”.. أوروبا تنتظر موجة جفاف غير مسبوقة بسبب انحسار الأنهار (صور )

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الزعاق: لا يغركم “دفء الربيع”.. ترانا في موسم بياع الخبل عباته (فيديو)

الزعاق: لا يغركم “دفء الربيع”.. ترانا في موسم بياع الخبل عباته (فيديو)

الزعاق: لا يغركم “دفء الربيع”.. ترانا في موسم بياع الخبل عباته (فيديو)
١١:١٦:٥٩ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الباحث في الطقس والخبير الفلكي د. خالد الزعاق، من خطورة الانخداع بالطقس الدافئ، متوقعاً انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشيئة الله.

وقال د. خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “لا يغركم الدفء المعاش، ترانا في موسم بياع الخبل عباته”.

مواسم العرب

وأضاف “أن مواسم العرب تنقسم إلى قسمين مواسم امتزاجية وانفصالية، والأولى تعيش داخل الفصل الواحد، أما الانفصالية فهي الفاصلة بين الفصول بما يسمى بالربيع والخريف.

اقرأ أيضا:

الزعاق يحذر من الأمراض الموسمية وبرد الحسوم في شهر مارس

وتابع الزعاق “أنه خلال هذه الأيام تشهد المملكة فترة انتقالية بين الشتاء البارد والصيف الحار، بما يسمى بـ”الربيع”، محذرًا: “لا يغركم دفء هذ الفصل ففيه موجة برد قادمة تسمى بياع الخبل عباته”.

المواسم الانتقالية

ولفت الزعاق إلى أنه خلال المواسم الانتقالية، تحدث فيه تقلبات موجية حادة خاصة في موسم الربيع، لأن الصيف لا يولد إلى بتعثر.

وختم الزعاق بقوله “تتمثل التقلبات في انخفاض وارتفاع درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة وغبار وأتربة منقولة”.

اقرأ أيضا:

الزعاق يتوقع: اليوم نودع الموجة الباردة.. أبشروا بالدفء (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفء بياع الخبل عباته خالد الزعاق دفء الربيع

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. اللحظات الأولى لاستهداف مدرسة بنات في نجران بمقذوف حوثي

بالفيديو.. اللحظات الأولى لاستهداف مدرسة بنات في نجران بمقذوف حوثي

٠٣:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥
“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 63.. إليك الرابط

“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 63.. إليك الرابط

٠١:٣٥ م، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠٢٣
بالفيديو.. نجاة مواطنة من موت محقق بعد سقوطها من الدور التاسع في إسطنبول

بالفيديو.. نجاة مواطنة من موت محقق بعد سقوطها من الدور التاسع في إسطنبول

١٠:٠٣ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك

حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج مرة أخرى حال حذف حسابك

٠٩:٢١ ص، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *