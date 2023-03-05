الزعاق: لا يغركم “دفء الربيع”.. ترانا في موسم بياع الخبل عباته (فيديو)

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حذر الباحث في الطقس والخبير الفلكي د. خالد الزعاق، من خطورة الانخداع بالطقس الدافئ، متوقعاً انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشيئة الله.

وقال د. خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “لا يغركم الدفء المعاش، ترانا في موسم بياع الخبل عباته”.

مواسم العرب

وأضاف “أن مواسم العرب تنقسم إلى قسمين مواسم امتزاجية وانفصالية، والأولى تعيش داخل الفصل الواحد، أما الانفصالية فهي الفاصلة بين الفصول بما يسمى بالربيع والخريف.

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وتابع الزعاق “أنه خلال هذه الأيام تشهد المملكة فترة انتقالية بين الشتاء البارد والصيف الحار، بما يسمى بـ”الربيع”، محذرًا: “لا يغركم دفء هذ الفصل ففيه موجة برد قادمة تسمى بياع الخبل عباته”.

المواسم الانتقالية

ولفت الزعاق إلى أنه خلال المواسم الانتقالية، تحدث فيه تقلبات موجية حادة خاصة في موسم الربيع، لأن الصيف لا يولد إلى بتعثر.

وختم الزعاق بقوله “تتمثل التقلبات في انخفاض وارتفاع درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة وغبار وأتربة منقولة”.

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