الطفل بطل العالم للحساب الذهني.. يحفظ القرآن بـ10 روايات

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للطالب “بلال الحجيلي”، بطل العالم للحساب الذهني والعقلي في الرياضيات الصينية.

حفظ القرآن برواياته:

وكتب حساب فايز المالكي أن الطالب “بلال الحجيلي”، يحفظ القرآن الكريم كاملًا برواياته وعمره 13 عاماً فقط.

كما تم نشر مقطع فيديو سابق للطالب الحجيلي يقول فيه :”إنه بدا حفظ القرآن وعمره 4 سنوات، حيث أتم حفظه وهو في السادسة من عمره”.

ونوه من خلال مقطع الفيديو أنه اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر بساعات لأجل المداومة على حفظ القرآن، وأن والدته ساعدته كثيرا في ذلك.

ووجه رواد تويتر عبارات تتضمن الدعاء للطالب وسائلين الله أن يحفظه ويسدده ويكتب له النجاح دائما.

وعلق ايضا أحد النشطاء قائلا :” ماشاء الله.. الله يوفقه وأنت يا مناحي دايم سباق لدعم الشباب السعودي الله يسعدك وين ماكنت”.

يحفظ القرآن بطريقة مذهلة:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو شابا يحفظ القرآن الكريم بطريقة مذهلة، تتضمن معرفته لرقم الصفحة والآية والكلمة التي تبدأ بها الصفحة وتنتهي بها.

وبحسب ما وثقه الفيديو يظهر أحد السائيلين وهو يوجه سؤالا للشاب ” علي” ليكتشف بها قدراته على حفظ كتاب الله.

ويظهر الفيديو السائل وهو يقوم بفتح المصحف الشريف ويقول له : ” رقم الصفحة مائتان وثلاث وتسعون فما هي السورة، ليرد عليه الشاب هي ” سورة الإسراء”.

كما وجه له سؤالا عن الجزء الذي يقرأ فيه ليرد الشاب ” الجزء الخامس عشر.. وعندما سأله عن مكان الصفحة ، قال له : في الجانب اليمين.. وفي أي مكان نزلت السورة فأجاب : ” في مكة”.

وعندما سأله عن بداية الصفحة قال بقول الله تعالى :” وبالحق أنزلناه.. وعن نهايتها قال انتهت بقول الله تعالى :” ولدا”.

اقرأ أيضا

قصة مؤثرة وراء إسلام الملياردير البريطاني “ألفي بست”.. ماذا قال عن القرآن؟