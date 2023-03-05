6 جرائم قتل وطعن خلال 96 ساعة.. ماذا يحدث في الأردن؟

تواصل- فريق التحرير:

توالت بصورة لافتة للنظر جرائم القتل في الأردن، حيث أقدم شخص أردني اليوم الأحد، على إنهاء حياة شخص آخر في صالون حلاقة.

عروس تنهي حياتها:

كما شهدت البلاد واقعة مؤسفة أيضا اليوم الأحد، في الأغوار، حيث تم الإعلان عن إنهاء عروس لحياتها شنقا، بحسب ما ذكرته وكالة عمون.

طعن ستيني وزوج لزوجته:

وفي إربد توفي ستيني بعد أن اعتدى عليه جاره بالضرب، وذلك يوم أمس السبت، إضافة إلى طعن شخص زوجته في طبربور.

وفي يوم الخميس أُعلن في صويلح طعن شخص لزوجته وعددا من عائلتها.

وفي يوم الجمعة أيضا بالعاصمة عمان ، وتحديدا في حي نزال، وقعت مشاجرة قُتل خلالها عشريني طعنا.

وتساءل البعض ماذا سيقول علماء الاجتماع الأردنيين عن الكثير من التقييم حول هذه الظاهرة، مضيفين “ما الجديد الذي يمكن أن يقولونه حول كل هذه الجرائم: 6 جرائم قتل وشروع في 96 ساعة”.

وقبل ساعات أيضا تم الإعلان عن 10 إصابات بحادث تصادم بين مركبات في منطقة بيت يافا غرب إربد.

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