أوقاف للاستثمار تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل موارد بشرية أول:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها.

خبرة: 1-3 سنوات خبرة.

الشهادات ذات الصلة مثل CIPD و SHRM و PHRi يجب أن تكون.

معاون استثمار عقاري:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التمويل أو أي مجال ذي صلة.

خبرة: 4-6 سنوات خبرة خاصة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

معاون محاسبة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة.

خبرة: 4-6 سنوات خبرة خاصة في مجال المالية / المحاسبة.

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عن الشركة:

سعيا نحو تنمية الأوقاف ورفع كفاءة استثمارها و استدامة عوائدها، انطلقت شركة أوقاف للاستثمار لنكون الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف.

تعمل شركة أوقاف للاستثمار من أجل تطوير آليات الاستثمار للأوقاف المُدارة من قِبل الهيئة، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية الاستثمار، وذلك لتمكين الشركة من لعب دور محوري في القطاع وبتطلعات واعدة.

ترتكز أوقاف للاستثمار على أهداف استراتيجية واضحة للمساهمة في توفير حلول استثمارية متكاملة للقطاع غير الربحي، وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجاته، عبر فروعنا المتعددة التي تتوزع في المدن الرئيسية.

طريقة التقديم: