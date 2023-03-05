5 نصائح مهمة لحماية الظهر أثناء التعامل مع الأجهزة الذكية

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وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة للوقاية من مشاكل وآلام الظهر أثناء التعامل مع التقنية والأجهزة الذكية سواء الهوافت أو أجهزة الحاسوب.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”: “وأنت منتبه على الأجهزة، انتبه على صحة ظهرك”.

ونصحت وزارة الصحة باتباع الإجراءات التالية للوقاية من آلام ومشاكل الظهر:

إجراءات لحماية الظهر

– اجلس بشكل مستقيم

– اختر كرسي يدعم الظهر

– لا تضع رجل على رجل لأنها تسبب الضغط على أسفل الظهر

– مارس الرياضة بانتظام واحرص على تمديد العضلات

– غير وضعية الوقوف وتحرك لبعض دقائق كل ساعة

وفي وقت سابق، كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن سبب معظم آلام الظهر والرقبة، مؤكدًا أنها بسبب النوم على مرتبة سرير متهالكة.

أسباب آلام الظهر

وكتب “الخضيري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” معظم آلام الظهر والرقبة هي بسبب النوم على مرتبة سرير متهالكة أو مرنة أومرنة جداً وتنضغط بسهولة”.

وأضاف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن :”هذه المراتب تسبب انحناء العمود الفقري وتضاغط فقرات”.

وتابع :” لتجنب ذلك ابتعد عن المراتب الإسفنجية اللينة والمونة احرص على مرتبك قاسية( بضغط ٥٠ او٦٠) واحرص أن تكون منطقة الرأس والرقبة مرتفعة قليلاً”.

المرتبة من أبرز الأسباب

وتحدثت دراسات طبية، بأنه يمكن أن تكون المرتبة من أبرز أسباب آلام الظهر من أسفل، وذلك في حالة استخدام مرتبة غير صحية، فتكون صلبة للغاية أو مرنة للغاية.

كما أن استخدام المراتب لسنوات طويلة يؤثر على جودتها، ولذلك ينصح بتغيير المرتبة كل 5 سنوات لتفادي آلام أسفل الظهر عند النوم، كما يجب اختيار مرتبة متوسطة الصلابة.

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