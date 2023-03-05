أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وحقيقة تخفيض دعم حساب المواطن لـ 400 ريال

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

صدور موافقة خادم الحرمين على تزويد المراكز الإسلامية بمليون نسخة من المصحف في رمضان

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على توزيع مليون نسخة.. المزيد هنا

عاجل.. أوامر ملكية بتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين الجدد بعدة مناصب

أعلن الديوان الملكي عن عدد من الأوامر الملكية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. المزيد هنا

عاجل.. وفاة شخص وإصابة اثنين في حريق بمحطة وقود بالقصيم

كشف الدفاع المدني بالمذنب التابعة لمنطقة القصيم، عن مباشرته حادث اشتعال لحظي في محطة وقود نتج عنه وفاة شخص وإصابتان وتضرر عدد من المركبات.. المزيد هنا

عاجل.. حساب المواطن يكشف حقيقة انخفاض دعم الدفعة المقبلة إلى 400 ريال

أعلن “حساب المواطن”، أن الدعم الإضافي سيستمر صرفه للمستفيدين حتى دفعة شهر مارس، وذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كانت الدفعة القادمة ستصرف بقيمة ٧٢٠ ريالاً أم ستقلص إلى ٤٠٠ ريال.. المزيد هنا

المملكة الأولى عالميًا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني حسب مؤشر المعرفة

حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية.. المزيد هنا

أحمد نواف الصباح.. رئيس الحكومة الكويتية الجديد (بروفايل)

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.. المزيد هنا

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: برد وسيول وأمطار غزيرة على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهات متقدمة، بتوقعات حالة الطقس.. المزيد هنا

4 قاطرات لتعويم سفينة حاويات جانحة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة والعمل جار لتعويمها، لتأخذ وجهتها البحرية.. المزيد هنا

البنك المركزي يعلن أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الأحد، أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك.. المزيد هنا

“الدفاع المدني” هذه عقوبة من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن عقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها بأي وسيلة.. المزيد هنا