من “التايمز إلى الراين”.. أوروبا تنتظر موجة جفاف غير مسبوقة بسبب انحسار الأنهار (صور )

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تشهد أوروبا، خلال الآونة الأخيرة، موجة من التغيرات المناخية والاحترار، أدت إلى نشوء ظاهرة جديدة، تمثلت في جفاف عدد من الأنهار الكبرى الشهيرة في مختلف دول أوروبا.

تحذيرات عالم مناخ

وحذر عالم المناخ كارستن براندت، من وصول مستوى المياه في نهر الراين بألمانيا إلى قرابة المتر فقط، بالقرب من مدينة كاوب وهو مستوى بالغ الانخفاض.

ووقف براندت على ضفة منخفضة للنهر والمياه لا تصل لقدميه، حسب “رويترز” وقال: “مستوى نهر الراين هنا منخفض من متر إلى ربما مترين عن المتوسط، من المفترض أن أكون تحت الماء تماما هنا حيث أقف”، حسب “الاقتصادية”.

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أوحال البندقية

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار في مدينة فينيسيا، أو البندقية، في إيطاليا، بعد مخاوف سابقة من تزايد الجفاف في المدينة.

تراجع منسوب المياه وأظهر الفيديو تراجع منسوب المياه بشكل كبير في المدينة، وفي بعض المناطق، كادت المياه أن تنفد تماما، وظهر الطمي أو الوحل في قاع الأماكن الجافة.

وكانت السلطات في إيطاليا أعلنت حالة الطوارئ للمناطق المحيطة بنهر Po، في يوليو الماضي والتي تمثل ما يقرب من ثلث الإنتاج الزراعي للبلاد وعانت من أسوأ جفاف منذ 70 عامًا.

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جفاف البندقية

ووثقت صور ومقاطع الفيديو وصفت بالـ”صادمة” جفاف شوارع مدينة البندقية السياحية الشهيرة، مما أثار المخاوف من أن تواجه إيطاليا موجة جفاف أخرى خاصة بعد أسابيع من الطقس الشتوي الجاف منذ حالة الطوارئ في الصيف الماضي.

جفاف نهر التايمز

وفي النصف الثاني من العام الماضي، تسبب موجة الحر الشديدة، في أوروبا وبريطانيا في جفاف نهر التايمز، أشهر أنهار أوروبا، حيث ظهر نهر التايمز، وقد انحسرت المياه فيه بشكل كبير وظهرت التربة في قاع النهر، بعد جفاف المياه.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية انتقال ثمانية أجزاء من إنجلترا رسميًا إلى حالة الجفاف، مع استمرار انخفاض مستويات المياه.