لدعم التقنيات الرقمية.. المملكة تستضيف المؤتمر العدلي الدولي

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افتتح وزير العدل، د. وليد الصمعاني، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين، ونخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى يوم غد، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.

15 جلسة وورشة عمل

ويناقش المؤتمر، خلال أكثر من 15 جلسة حوارية وورش عمل، عددا من المحاور الرئيسة هي:

1- مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي

2- التجارب الدولية للتحول الرقمي في القطاع العدلي

3- البعد القانوني للذكاء الاصطناعي

4- تحليل البيانات لتحسين العدالة

5- مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي

6- توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة

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تجربة المملكة

من ناحية أخرى، استعرض الوكيل المساعد للتطوير والآداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل المهندس ماجد المحيميد، تجربة المملكة ممثلة بوزارة العدل في التحول الرقمي ومراحل تطوره، مشيراً إلى أنه أصبح أحد أهم الركائز الأساسية في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين من الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.

140 خدمة إلكترونية

وبين أن هناك أكثر من 140خدمة إلكترونية مقدمة للمستفيدين من وزارة العدل، وأكثر من 180 ألف زيارة للمستفيدين بشكل يومي، مفيدا أن أكثر من ٩٥٪ من الجلسات تتم الآن افتراضيًا، ونسبة الزيارات الحضورية في المحاكم التنفيذية صفر%.

وأشار إلى أن أعمال الوكالات بجميع تفاصيلها ومستوياتها إلكترونية أصبحت من خلال بوابة “ناجز”، حيث حققت أكثر من 47 مليون زيارة خلال عام 2022، وأكثر من مليون و900 ألف جلسة قضائية وأكثر من 700 ألف حكم قضائي.

وجرى إصدار أكثر من 4 ملايين وكالة، وأكثر من 40 ألف تسجيل ملكية، والعديد من الخدمات العامة والاجتماعية التي تمت جميعها من خلال تطور التحول الرقمي في وزارة العدل.