جامعة الملك خالد تحصد جائزتين دوليتين في مجال إنتاج العسل

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حصدت جامعة الملك خالد، ممثلةً بوحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل، جائزتين دوليتين في العسل المتبلور (عسل المجرى) والعسل السائل (السدر)، وذلك في مسابقة باريس الدولية 2023 لأفضل عسل في العالم، حيث حصلت على جائزتين “البلاتينيوم والذهبية”.

وأوضح مدير وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد بن علي آل غرامة، أن هذه المسابقة الدولية التي بدأت تقييماتها للمشاركات منذ أسبوعين، تقوم على اختيار أجود عسل حسب المعايير العلمية، ومن خلال المختبرات المعتمدة من الآيزو ومن المواصفات العالمية لاعتمادات المختبرات.

اختبار وفحص دقيق

وتابع حامد آل غرامة، أنه يتم إجراء اختبار وفحص دقيق للعينات المقدمة من المشاركين من جميع النحالين في العالم من الأفراد والشركات التجارية المنتجة لعسل النحل‪.

يذكر أن وحدة النحل وإنتاج العسل بالجامعة أنشئت عام 1438هـ، وتتمثل رسالتها في تطوير صناعة النحل ومنتجاته بالمملكة من خلال الأبحاث الأساسية والتطبيقية والتدريب والإرشاد ونقل التقنيات الحديثة.

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المزايا والشروط.. جامعة الملك سعود تتيح التقديم على 193 برنامجًا

وقبل أسابيع، أعلن عميد الدراسات العليا في جامعة الملك سعود الدكتور هشام الهدلق عن إتاحة بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود.

باب القبول متاح في هذه البرامج

وأوضح أن باب القبول متاح في برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20 وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 1444/9/6هـ ا، وذلك على هذا الرابط.

الشروط العامة للتقديم

وأكد أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه تتطلب الحصول – على الأقل – على درجة 65 في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وتقديم توصيتين داعمتين لطلب الالتحاق، واستثناء المتقدمين الحاصلين على درجات علمية باللغة الإنجليزية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية فيها اللغة الإنجليزية وفق قائمة العمادة من تحقيق الحد الأدنى لشرط اللغة؛ إضافة إلى الشروط الخاصة بالأقسام والبرامج.

وأفاد أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيراً إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة للجامعة والخاصة للكليات والأقسام والبرامج والتي تم تحديثها هذا العام وفقاً للائحة المنظمة للدراسات العليا واستجابة لاحتياجات المجتمع وتوفير فرصة أكبر للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.

يجب تحقيق جميع الشروط

وأشار إلى أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول للجامعة والخاصة للكليات والأقسام عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول وأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب له للتقديم، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة التقديم.

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