تنبيه متقدم من “الأرصاد”: برد وسيول وأمطار غزيرة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهات متقدمة، بتوقعات حالة الطقس، على مطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين الموافق 6 من مارس الجاري.

أمطار الطائف

وتوقع تنبيه “الأرصاد” المتقدم -بمشيئة الله تعالى- استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة صباح غد الاثنين.

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رياح نشطة وسيول

كما توقع “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل بدر، وينبع، وتبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة 12 صباحا.

وأوضح “الأرصاد” أن الحالات الواردة في التنبيهات المتقدمة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وارتفاع في الأمواج، وشبه انعدام للرؤية.

وحسب “واس”، هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة، اليوم الأحد، على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار -جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد-.