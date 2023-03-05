4 قاطرات لتعويم سفينة حاويات جانحة في قناة السويس

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة قناة السويس جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة والعمل جار لتعويمها، لتأخذ وجهتها البحرية.

وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

4 قاطرات:

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة.

ونوها أنها شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا والقاطرات مساعد ١ ومساعد ٢ والقاطرة مساعد ٥، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة ١ للمشاركة في أعمال التعويم.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.

كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

السفينة “جلوري”:

وفي يناير الماضي قالت وكالة الشحن “ليث ايجينسيس”، إن زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس أعادت تعويم السفينة “جلوري” التي جنحت في القناة.

وأضافت الوكالة أن 21 سفينة متجهة جنوبًا ستستأنف عبورها للقناة مع توقع حدوث تأخيرات طفيفة.

قناة السويس:

وذكر حينها رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات السفينة في الكيلومتر 38 العابرة، ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة جلوري عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

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