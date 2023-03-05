وزارتا “الصحة” و”العدل” توقعان مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية

تواصل- واس:

وقعت وزارتا “الصحة” و”العدل” مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية، والشكاوى في هذا الشأن قبل إحالتها للقضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من “الصحة”إلى “العدل”.

ومثل “الصحة” خلال التوقيع معالي نائب الوزير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومن العدل نائب الوزير الدكتور نجم الزيد، وذلك على هامش المؤتمر العدلي في الرياض.

تعزيز السلامة

يذكر أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام يعد تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص ، مما سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.

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واقعة نادرة

في واقعة نادرة الحدوث، تعرض شاب إلى مشكلة معقدة بدأت منذ ولادته واكتشفها بعد 21 عامًا.

القصة التي عرضتها قناة الإخبارية، حول شاب عاش 21 عامًا كأنثى فتعلم وعمل مع السيدات، ثم اكتشف بعد ذلك أن خطأ طبي أثناء الولادة تسبب في جعله أنثى رغم أن جيناته ذكرًا.

وأوضح التقرير أن “رائد” الذي سمي بـ”رندة”، ولد في مستشفى حكومي بالرياض، مع وجود تشوهات في المناطق التناسلية لم يتم اكتشافها أثناء الولادة.

ولم يظهر عليها علامات البلوغ عند النساء، ولكن عندما راجعت رندة إحدى المستشفيات، تم اكتشاف أعضاء تناسلية ذكورية داخل البطن، وبأنها ليست أنثى طيلة عشرين عاما.

من جانبه، قال المتضرر، رائد شبيلي: “في البداية كان شعورا غريبا، كأنه أحد يكذب عليك، وغير منطقي بالنسبة لي، وكأني رجعت لنقطة الصفر في حياتي”.

وتابع رائد: “اسم جديد وهوية جديدة، ولا يوجد أصدقاء أو أقارب”، مضيفا: “من المفترض أن يقوم الدكتور بعمل عملية جراحية وأخرى تجميلية، وأن أذهب إلى مركز في بريطانيا عند دكتور مختص في هذه الأمور ويفعلها بطريقة صحيحة”.

وواصل في حديثه: “ولكن المشكلة أننا رفعنا أوراق سفر للخارج، ولكن تم رفضها في النهاية”.

وأوضح والد رائد، أنه متواصل منذ بداية المشكلة مع الشئون الصحية، معلقًا: “أكثر من 6 شهور، ولم يجدوا الملف ولا الأطباء المسئولين عن الولادة، معقول أن الملف بالمستشفى، وما يحفظ فيها أرشيف”.