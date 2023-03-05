“الحربي”: عليك بهذا الإجراء في إنستجرام كي لا يتم غلق حسابك (فيديو

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أكد الخبير التقني سالم الحربي أهمية تعديل تاريخ ميلادك في تطبيق إنستجرام لو كان عمرك اقل من 18 حتى لا يتم قفل حسابك نهائياً.

وأضاف الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “حتى لو حاسبك تجاري يجب تعديل التاريخ ولو عمرك فوق 18 اتركه ولا تغير شيء”.

وأشار الحربي إلى أنه يمكن تعديل تاريخ الميلاد في إنستجرام من خلال الخطوات التالية:

– تدخل على تعديل البروفايل

– تختار المعلومات الشخصية

– تضغط على تاريخ الميلاد أو gendr

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على خطى تويتر.. إنستجرام يعلن عن اشتراك مدفوع للتطبيق

إنستجرام وخدمة الاشتراك المدفوع

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن تطبيق إنستجرام بدأ في تطبيق خدمات الاشتراك المدفوع للتطبيق، بعد أيام من إعلان تويتر خطوة مشابهة.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر “تويتر”، على خطى تويتر، تطبيق الإنستجرام يعلن عن اشتراك مدفوع للتطبيق، يعطيك بعض الإضافات الخاصة من ضمنها توثيق حسابك في الإنستقرام بالصح الأزرق”.

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المصادقة الثنائية

يذكر أن تويتر أعلن في وقت سابق، تحديث منشور المدونة الخاص به ليعلن البدء في مطالبة مستخدمي تويتر Blue بتعيين مصادقة ثنائية عبر الرسائل القصيرة SMS للحسابات الخاصة بهم اعتبارًا من 20 مارس، حيث تؤثر على غير مستخدمي تويتر Blue.

ويسمح تويتر بثلاث طرق للمصادقة الثنائية – الرسائل النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، وفي منشور المدونة ، أوضحت الشركة أن 2FA المستند إلى رقم الهاتف قد “تمت إساءة استخدامه” من قبل مجرمي الإنترنت لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يوقف تويتر الحسابات من استخدام طريقة الرسائل النصية / الرسائل القصيرة للمصادقة الثنائية (2FA) ما لم تكن من مشتركي تويتر Blue، وذكرت الشركة أيضًا أن توفر الرسالة النصية 2FA لـ تويتر Blue قد يختلف باختلاف البلد وشركة الاتصالات.

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