“الحربي”: عليك بهذا الإجراء في إنستجرام كي لا يتم غلق حسابك (فيديو
تواصل – فريق التحرير:
أكد الخبير التقني سالم الحربي أهمية تعديل تاريخ ميلادك في تطبيق إنستجرام لو كان عمرك اقل من 18 حتى لا يتم قفل حسابك نهائياً.
وأضاف الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “حتى لو حاسبك تجاري يجب تعديل التاريخ ولو عمرك فوق 18 اتركه ولا تغير شيء”.
وأشار الحربي إلى أنه يمكن تعديل تاريخ الميلاد في إنستجرام من خلال الخطوات التالية:
– تدخل على تعديل البروفايل
– تختار المعلومات الشخصية
– تضغط على تاريخ الميلاد أو gendr
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على خطى تويتر.. إنستجرام يعلن عن اشتراك مدفوع للتطبيق
إنستجرام وخدمة الاشتراك المدفوع
وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن تطبيق إنستجرام بدأ في تطبيق خدمات الاشتراك المدفوع للتطبيق، بعد أيام من إعلان تويتر خطوة مشابهة.
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المصادقة الثنائية
يذكر أن تويتر أعلن في وقت سابق، تحديث منشور المدونة الخاص به ليعلن البدء في مطالبة مستخدمي تويتر Blue بتعيين مصادقة ثنائية عبر الرسائل القصيرة SMS للحسابات الخاصة بهم اعتبارًا من 20 مارس، حيث تؤثر على غير مستخدمي تويتر Blue.
ويسمح تويتر بثلاث طرق للمصادقة الثنائية – الرسائل النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان للمستخدمين لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، وفي منشور المدونة ، أوضحت الشركة أن 2FA المستند إلى رقم الهاتف قد “تمت إساءة استخدامه” من قبل مجرمي الإنترنت لفترة طويلة.
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مهم جداً تعدل تاريخ ميلادك في #انستقرام لو كان عمرك اقل من 18 حتى لايتم قفل حسابك . pic.twitter.com/HlsGmShq8S
— سالم الحربي (@arnod) March 5, 2023