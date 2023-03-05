الغلاء يضرب 10 دول.. البصل أغلى من اللحوم

تواصل- فريق التحرير:

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار البصل والخضراوات في 10 دول على الأقل في غرب آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا.

واعتبرت منصة “ذا فيديرال” الهندية، أن أسعار البصل تجعل الناس يبكون في جميع أنحاء العالم.

غلاء البصل في 10 دول:

وارتفعت أسعار البصل في الفيليبين وأوكرانيا وتركيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجكستان وأذربيجان والمغرب والنمسا.

وتقول تقارير إعلامية إن تكلفة البصل تضاعفت أربع مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وفي الفيلبين، يقول الخبراء: “إن الأسوأ لم يأت بعد”، حيث تجاوزت أسعار البصل أسعار اللحوم، ما دفع الناس إلى مقارنة الخضار بالذهب.

كما ترزح باكستان وما لا يقل عن تسعة بلدان أخرى في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا ترزح تحت الأسعار المرتفعة للغاية، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا وتغيرات الطقس العاتية والمتقلبة.

تغيرات الطقس واشتداد الأزمة:

وشهدت أسعار البصل الأحمر في الفيلبين، مثلاً، ارتفاعاً بمقدار عشرة أضعاف في ثمانية أشهر.

ولم تكن أوكرانيا العامل الوحيد، فقد دمرت الأعاصير التي ضربت العديد من البلدان، وكذا الطقس المتطرف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا ووسط وغرب آسيا، الكثير من المحاصيل.

وقامت هذه الدول بحظر تصدير البصل، خوفا من نقص في السوق المحلية، ما أدى ذلك، إلى جانب أزمات الغذاء والوقود والأسمدة العالمية، إلى ارتفاع معدلات التضخم.

فيما دمرت الفيضانات في باكستان، العام الماضي جزءاً كبيراً من المحصول، وبعد ذلك اضطرت الدولة، التي تصدر البصل في العادة، إلى استيراده من إيران وأوزبكستان وتركيا.

وفي تركيا ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي في البلد الذي يصارع زلزالاً مميتاً، حيث منعت تركيا تصدير البصل وكذلك أذربيجان.

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