الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الغلاء يضرب 10 دول.. البصل أغلى من اللحوم
بالفيديو.. شاهد تساقط كثيف للبرد غرب المدينة المنورة
مسك تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بالرياض
“عواصف وحرائق وعمليات سطو”.. 8 حوادث تضرب الولايات المتحدة في 24 ساعة
البنك المركزي يعلن أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى
الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الغلاء يضرب 10 دول.. البصل أغلى من اللحوم

الغلاء يضرب 10 دول.. البصل أغلى من اللحوم

الغلاء يضرب 10 دول.. البصل أغلى من اللحوم
٠٨:١٧:٤٣ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار البصل والخضراوات في 10 دول على الأقل في غرب آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا.

واعتبرت منصة “ذا فيديرال” الهندية، أن أسعار البصل تجعل الناس يبكون في جميع أنحاء العالم.

غلاء البصل في 10 دول:

وارتفعت أسعار البصل في الفيليبين وأوكرانيا وتركيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجكستان وأذربيجان والمغرب والنمسا.

وتقول تقارير إعلامية إن تكلفة البصل تضاعفت أربع مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وفي الفيلبين، يقول الخبراء: “إن الأسوأ لم يأت بعد”، حيث تجاوزت أسعار البصل أسعار اللحوم، ما دفع الناس إلى مقارنة الخضار بالذهب.

كما ترزح باكستان وما لا يقل عن تسعة بلدان أخرى في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا ترزح تحت الأسعار المرتفعة للغاية، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا وتغيرات الطقس العاتية والمتقلبة.

تغيرات الطقس واشتداد الأزمة:

وشهدت أسعار البصل الأحمر في الفيلبين، مثلاً، ارتفاعاً بمقدار عشرة أضعاف في ثمانية أشهر.

ولم تكن أوكرانيا العامل الوحيد، فقد دمرت الأعاصير التي ضربت العديد من البلدان، وكذا الطقس المتطرف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا ووسط وغرب آسيا، الكثير من المحاصيل.

وقامت هذه الدول بحظر تصدير البصل، خوفا من نقص في السوق المحلية، ما أدى ذلك، إلى جانب أزمات الغذاء والوقود والأسمدة العالمية، إلى ارتفاع معدلات التضخم.

فيما دمرت الفيضانات في باكستان، العام الماضي جزءاً كبيراً من المحصول، وبعد ذلك اضطرت الدولة، التي تصدر البصل في العادة، إلى استيراده من إيران وأوزبكستان وتركيا.

وفي تركيا ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي في البلد الذي يصارع زلزالاً مميتاً، حيث منعت تركيا تصدير البصل وكذلك أذربيجان.

اقرأ أيضا

الغلاء يكوي بريطانيا.. استبعاد الطماطم من البيتزا بسبب ارتفاع أسعارها

الكلمات الدلالية:
البصل الغلاء اللحوم غلاء الاسعار

مواد ذات صلة

المزيد
“المرور” ينصح بـ 6 قواعد للقيادة الآمنة فى الضباب

“المرور” ينصح بـ 6 قواعد للقيادة الآمنة فى الضباب

٠٧:٥٢ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
الكويت: اعتقال مالك سيارة أقلّت منفذ هجوم مسجد الإمام الصادق

الكويت: اعتقال مالك سيارة أقلّت منفذ هجوم مسجد الإمام الصادق

٠٢:١٧ م، السبت، ٢٧ يونيو ٢٠١٥
مسجد بتكلفة مليون دولار بـ«ماديسون» الأمريكية لاستيعاب زيادة أعداد المسلمين

مسجد بتكلفة مليون دولار بـ«ماديسون» الأمريكية لاستيعاب زيادة أعداد المسلمين

١١:١٣ م، الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠١٥
إحباط تهريب 35 ألف حبة كبتاجون مُخبأة بـ«الحشوة الإسفنجية» لمقعد سيارة

إحباط تهريب 35 ألف حبة كبتاجون مُخبأة بـ«الحشوة الإسفنجية» لمقعد سيارة

٠٣:٢١ م، السبت، ٠٦ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *