تسمم مئات الطالبات.. هجمات كيمياوية على مدارس وجامعات في إيران

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، صباح اليوم الأحد، عن تسمم 312 طالبة إيرانية، منذ بدء الهجمات بالغاز على مدارس البنات في عدة مدن إيرانية.

وأوضح حبيب حي بر، نائب رئيس الجامعة، أن عدد التلميذات اللواتي أصبن بالتسمم، بلغ 700 تلميذة، خرجت نحو 500 منهن من المستشفى، بينما وضعت حوالي 200 تلميذة تحت المراقبة.

تسمم مئات الطالبات

وطالت حالات التسمم تلميذات في مدارس مدينة مشهد المقدسة وشيراز وأصفهان، وتعرضت مئات التلميذات لتسمم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.

وشهدت أكثر من 33 مدينة وبلدة في 17 محافظة، حالات تسمم جراء الهجوم الكيمياوي، وسط اتهامات من قبل سياسيين ونواب وناشطين لجماعات “متشددة ومتنفذة” قالوا إن هدفها الانتقام من انتفاضة الإيرانيين، حسب “العربية”.

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وعود بالتحقيق

من جهة أخرى، وصف بعض أعضاء البرلمان بالهجمات الكيمياوية أنها “متعمدة” و”ذات طابع أمني”، إلا أن القضاء وسلطات الأمن والمسؤولين الحكوميين الذين وعدوا بفتح تحقيق لم يعلنوا حتى الآن عن أي تفاصيل حول هوية الفاعلين ونوعية المواد المستخدمة في الهجمات.

الاعتداء على أولياء الأمور

وأمام مبنى وزارة التعليم الإيرانية، تجمع أولياء الأمور وذوو الطلاب الذين تعرضوا للتسمم، مطالبين بتفسيرات واضحة، إلا أن قوات الأمن قامت بالاعتداء على ذوي الطالبات وتفريقهم بالقوة.

خلق حالة من الذعر

من جانبها، وصفت “جمعية المدرسين والباحثين في حوزة قم الدينية” الهجمات على المدارس وتسميم الطالبات بأنها هجمات كيمياوية وبيولوجية، وتهدف إلى إثارة الرعب لمنع الفتيات من الدراسة، وخلق الذعر والهلع.

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مظاهرات في طهران

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين في طهران، وهم يرددون شعارات مناهضة للنظام خلال الأيام الماضية، بما في ذلك “عدونا هنا وليس أمريكا”، وذلك رداً على تصريحات المسؤولين الذين نسبوا الهجمات إلى “الأعداء” و”الجهات الخارجية” تهربا من المسؤولية.

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نقل المصابين

كما تداول نشطاء إيرانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو، وثقت تسمم عدد من الطالبات في مدرسة “هما” الابتدائية والثانوية، بمنطقة “كوي بيمه” بالعاصمة طهران، وانتشار قوات الإطفاء والطوارئ أمام المدرسة.

وأظهرت الفيديوهات، مسارعة أولياء الأمور لنقل الطالبات إلى المستشفيات، باستخدام وسائل النقل المختلفة، وتجمع العديد منهم أمام المستشفيات في حالة من الترقب والقلق.