“عواصف وحرائق وعمليات سطو”.. 8 حوادث تضرب الولايات المتحدة في 24 ساعة

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث متنوعة وغريبة في آخر 24 ساعة، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد الإعلامي إياد الحمود عددا من هذه الحوادث التي ضربت بعض الولايات ما بين سرقة وعواصف ثلجية وأخرى لقطارات.

1-سطو مسلح بتكساس:

شهدت ولاية تكساس دخول لصوص منزل شخص عن طريق المرآب وسرقته تحت تهديد السلاح (مسدسات) والشرطة لازالت تبحث عنهم.

2- لصوص بكاليفورنيا:

وفي كاليفورنيا، انتزع لصوص بالقوة بضائع اشتراها شخص من متجر في وضح النهار أمام الناس عند مواقف السيارات.

3- سيارة أموال:

وفي إيلينوي، قام لص بعملية سطو على سيارة مصفحة مخصصة لحمل الأموال والمجوهرات قرب أحد البنوك وأخذ كيس منها ولاذ بالهروب.

4- انهيار سقف مترو:

وفي ماساتشيوستس، انهار سقف مترو محطة هارفارد سكوير وكاد السقف أن يسقط على أحد الموجودين.

5- خروج قطار عن مساره:

وفي أوهايو، خرج قطار عن مساره وهناك مخاوف من احتواء العربات على مواد كيميائية سامة حيث هرع فريق إنقاذ لمكان الحادث وهم يرتدون سترات مضادة للمواد الخطرة “بدلة تغطي كامل الجسم”.

وتتشابه هذه الحادثة مع الحادثة الشهيرة التي وقعت الشهر الماضي في نفس الولاية.

6- حريق ناقلة وقود:

وفي ماريلاند، شبّ حريق في ناقلة وقود أدى لإغلاق الطريق السريع رقم 15 في مدينة فريدريك.

7- عواصف ثلجية:

شهدت كاليفورنيا، عاصفة ثلجية في الولاية المعروفة بدفء طقسها حيث لم تواجه مثل هذه العاصفة منذ عقود.

8- واقعة غريبة مع لص:

وشهدت أيضا ولاية كاليفورنيا، واقعة غريبة مع لص، والذي سقط سرواله أثناء عملية القبض عليه في عملية سرقة.

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