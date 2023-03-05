الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مسك تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بالرياض
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مسك تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بالرياض

مسك تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بالرياض

مسك تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بالرياض
٠٨:١٣:٥٦ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير أول تجاري – مدينة مسك.
  2. ضابط المشروع – مهارات مسك.
  3. ضابط تعليم.
  4. مدير مشروع اول – ريادة الاعمال.
  5. مدير المشورع – مهارات مسك.
  6. مدير المجموعة.
  7. والمزيد …

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عن المؤسسة:

  • مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.
  • تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب السعودي في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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