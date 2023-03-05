مسك تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير أول تجاري – مدينة مسك. ضابط المشروع – مهارات مسك. ضابط تعليم. مدير مشروع اول – ريادة الاعمال. مدير المشورع – مهارات مسك. مدير المجموعة. والمزيد …

اقرأ أيضا:

“مسك” تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

عن المؤسسة:

مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.

تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب السعودي في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).