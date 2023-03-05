من المدينة المنورة إلى العالم.. مشروع يسهل التنقل لزوار المسجد النبوي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أسهمت المشاريع الحديثة التي أنجزت بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة في تحسين المشهد الحضاري ورفع مستوى جودة الحياة.

وتركزت المشاريع بالمدينة المنورة على شبكة الطرق والشوارع المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، حيث تم تهيئة ساحة المنطقة المركزية للمدينة من خلال توفير الخدمات والمرافق لخدمة الزوار على مدار الساعة، بالإضافة لإثراء تجربة زوار المدينة في مواسم الحج والعمرة.

اقرأ أيضا:

“تعظيم القرآن الكريم للوفود الزائرة” برنامج بالمسجد النبوي

وفي وقت سابق، نظَّمت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلةً بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، برنامجاً بعنوان “تعظيم القرآن الكريم للوفود الزائرة ” وذلك في قاعة أبي بكر الصديق – رضي الله عنه- بالمسجد النبوي.

أهمية تطبيق أحكام التجويد

وقدَّم البرنامج مساعد الأمين العام بوقف تعظيم الوحيين، الدكتور عبدالله غيلان، الذي تحدَّث فيه عن آداب تلاوة القرآن الكريم، كالبداية بالاستعاذة وبالبسملة والترتيل الحسن، وأهمية تطبيق أحكام التجويد، وضرورة معرفة مخارج الحروف والنطق الصحيح لها.

حسن الوفادة للقاصدين

يأتي ذلك ضمن البرامج العلمية التي تحرص الوكالة على تقديمها لقاصدي المسجد النبوي، وذلك ضمن رسالتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

وتواصل الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعدادها المسبق لتطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية لعام ١٤٤٤هـ، الذي تهدف من خلاله للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي.

وأكدت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية بالمسجد النبوي حنان العروي, الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات من قبل مقدمات خدمات سفر إفطار الصائمات, مشددةً على تطبيق معايير الجودة المعتمدة, مشيدةً بالدور التكاملي للقطاعات والمؤسسات غير الربحية المساهمة في تقديم الخدمات لقاصدات المسجد النبوي.

اقرأ أيضا:

“إنفاذ” يشرف على 10 مزادات عقارية في الرياض والشرقية والقصيم والمدينة والطائف