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الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٧:٢٤:٠٥ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (محاسبه).

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال( الموارد البشريه).

أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.

أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (لوجيستيات وإدارة سلاسل الامداد).

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (نظم معلومات إدارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(التحكم بالعمليات).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(عمليات فصل المواد).

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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