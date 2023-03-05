الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
البنك المركزي يعلن أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى
الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
من المدينة المنورة إلى العالم.. مشروع يسهل التنقل لزوار المسجد النبوي (فيديو)
“إن الله كتب الإحسان على كل شيء”.. صاحب مقهى يكرم عامل نظافة آسيوي بطريقته الخاصة
“والعافين عن الناس”.. عائلة فلسطينية تعفو عن المتسبب في دهس 3 أطفال
النيابة العامة توضح عقوبات تداول المستحضرات الصيدلانية المغشوشة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

البنك المركزي يعلن أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

البنك المركزي يعلن أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

البنك المركزي يعلن أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى
٠٧:٢٥:٠٦ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الأحد، أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1444هـ.

أوقات العمل اليومية في رمضان

وأوضح “ساما” أن أوصات العمل اليومية خلال شهر رمضان كالآتي:

– الفروع تعمل من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا

– مراكز التحويل تعمل من الساعة 9:30 صباحا، وحتى 5:30 مساءا (6 ساعات عمل مرنة)

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يعلن الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة

إجازة عيد الفطر المبارك

توقف الأعمال بنهاية عمل يوم الإثنين 1444/09/26هـ، الموافق 2023/04/17م، وتستأنف الأعمال يوم الثلاثاء 1444/10/05هـ الموافق 2023/04/25م (حسب تقويم أم القرى)

إجازة عيد الأضحى المبارك

• توقف الأعمال بنهاية عمل يوم الخميس 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م

وتستأنف الأعمال يوم الأحد 1444/12/14هـ ” . الموافق 2023/07/02م (حسب تقويم أم القرى).

وتبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

كما تفتح البنوك عدد من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إجازة عيد الفطر البنك المركزي السعودي مواعيد عمل البنوك في رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
أذهل كل من سَمِعه.. قصة «الطفل المؤذن» صاحب الصوت الندي (فيديو)

أذهل كل من سَمِعه.. قصة «الطفل المؤذن» صاحب الصوت الندي (فيديو)

٠٩:٤٥ م، الأثنين، ٢٠ مارس ٢٠١٧
خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذه الأيام

خبير طقس يُحذر من انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذه الأيام

٠٨:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
مؤتمر صحفي يشرح تطبيق تعديلات نظام العمل الجديد

مؤتمر صحفي يشرح تطبيق تعديلات نظام العمل الجديد

٠٤:١٩ م، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥
صاحب تحدي «التأتأة»: أردت أن تفخر بي والدتي (فيديو)

صاحب تحدي «التأتأة»: أردت أن تفخر بي والدتي (فيديو)

١١:٥٦ م، الأثنين، ٣٠ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *