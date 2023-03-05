البنك المركزي يعلن أوقات عمل الفروع خلال شهر رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

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أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الأحد، أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1444هـ.

أوقات العمل اليومية في رمضان

وأوضح “ساما” أن أوصات العمل اليومية خلال شهر رمضان كالآتي:

– الفروع تعمل من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا

– مراكز التحويل تعمل من الساعة 9:30 صباحا، وحتى 5:30 مساءا (6 ساعات عمل مرنة)

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إجازة عيد الفطر المبارك

توقف الأعمال بنهاية عمل يوم الإثنين 1444/09/26هـ، الموافق 2023/04/17م، وتستأنف الأعمال يوم الثلاثاء 1444/10/05هـ الموافق 2023/04/25م (حسب تقويم أم القرى)

إجازة عيد الأضحى المبارك

• توقف الأعمال بنهاية عمل يوم الخميس 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م

وتستأنف الأعمال يوم الأحد 1444/12/14هـ ” . الموافق 2023/07/02م (حسب تقويم أم القرى).

وتبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

كما تفتح البنوك عدد من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.