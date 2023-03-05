تواصل- فريق التحرير:

حثّت الشريعة الإسلامية على كل وجوه الإحسان، حتى مع الحيوان، فما بال الإحسان إلى الإنسان الذي كرّمه الله تعالى.

كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالقة كل الناس بدون تصنيف بالخلق الحسن، حيث جاء في الأثر : “وخالق الناس بخلق حسن”.

صاحب مقهى:

وفي هذا المعنى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصاحب مقهى قام بجبر خاطر عامل نظافة من جنسية آسيوية شاهده يتابع المباراة من بعد”.

وبحسب ما تم تداوله فقد أجلسه على أحسن طاولة وقدم له المشروب والكيك.

وحظي الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا الخلق معلقين بالقول :” جبر الخواطر من أفضل ما يقدمه الإنسان”.

معلم يطعم معاقين:

وفي وقت سابق أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موجة إعجاب وإشادات كبيرة، حيث ظهر معلم مصري وهو يطعم طالبًا لديه من ذوي الإعاقة.

وأظهرت الصورة حينها المعلم وهو يطعم طالبه الطفل في الشارع بيده، في مشهد إنساني مُعبر، حيث دفع هذا المشهد الكثيرين من المغردين المصريين إلى الاستعانة ببيت شعر يقول ” قم للمعلم وفّيه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا”.

اقرأ أيضا

مواقف نبيلة.. تكريم عامل نظافة برع في مساعدة كبار السن (فيديو)