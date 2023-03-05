النيابة العامة توضح عقوبات تداول المستحضرات الصيدلانية المغشوشة

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أفادت النيابة العامة بأن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ، نوه أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش، هو أي مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.

متى يعد المستحضر مغشوشا

ويعد المستحضر مغشوشا، حسب النيابة العامة، إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.

عقوبات تداول المستحضرات المغشوشة

وحذرت النيابة أن كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل يعاقب بالآتي:

1- السجن مدة تص إلى 10 سنوات

2- غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال

3- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا، لمدة لا تتجاوز 180 يوما

4- إلغاء الترخيص

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عقوبة غش الأجهزة الطبية

وحددت النيابة، في وقت سابق، عقوبة غش الأجهزة والمستلزمات الطبية كالتالي:

– السجن مدة تصل إلى 10 سنوات

– إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوما

– إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية

– إلغاء الترخيص

– غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال

– تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام

– المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك لمدة – تصل إلى مائة وثمانين يوما

– نشر الحكم المقضي به بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.