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“والعافين عن الناس”.. عائلة فلسطينية تعفو عن المتسبب في دهس 3 أطفال
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“والعافين عن الناس”.. عائلة فلسطينية تعفو عن المتسبب في دهس 3 أطفال

“والعافين عن الناس”.. عائلة فلسطينية تعفو عن المتسبب في دهس 3 أطفال

“والعافين عن الناس”.. عائلة فلسطينية تعفو عن المتسبب في دهس 3 أطفال
٠٧:٠٧:٣١ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

عفت عائلة الرجبي عن المتسببة بوفاة ثلاثة أطفال أشقاء في حادث سير بمخيم شعفاط شمال شرق القدس قبل أيام.

دهس 3 أطفال:

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق إعلان العائلة في جلسة ضمت العديد من الحاضرين منهم كبير العائلة ووالد الأطفال الثلاثة، وهم يعلنون العفو عن المتسبب في وفاة الأطفال، امتثالا لما حثّت عليه الشريعة الإسلامية.

حادث مؤلم بمخيم شعفاط:

وقبل أيام خيمت حالة من الحزن على مخيم شعفاط في القدس، عقب وفاة ثلاثة أطفال بحادث دهس يوم الخميس الماضي.

وألقى الحادث المؤلم بظلاله على المخيم، ووقع الألم والحسرة حيث تسيطر على المشهد داخل مخيم شعفاط.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فقد تبعثرت كتبهم المدرسية، وتناثرت أحلامهم في لحظة يصعب وصفها.

ولقي 3 أطفال حملوا حقائبهم، مصرعهم في مخيم شعفاط، بعد أن حاول الهلال الأحمر في القدس تقديم الإسعافات الأولية لهم ، إلا أنهم فارقوا الحياة، وأُعلن عن وفاتهم.

وسيطرت القصة المؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الفلسطينية نتيجة لحيثيات الحادثة المؤسفة.

كما نعى نشطاء على مواقع التواصل، الأطفال بعبارات مؤثرة داعين لذويهم الصبر والسلوان.

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الكلمات الدلالية:
العفو عن القاتل القدس دهس أطفال فلسطين

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