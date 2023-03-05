الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقا بأحد المستودعات
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الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقا بأحد المستودعات

الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقا بأحد المستودعات

الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقا بأحد المستودعات
٠٦:٤٣:٠٠ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشر الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، حريقا اندلع في أجزاء من مستودع، تابع لأحد المصانع بمركز ملهم، في حريملاء وتمكن من إخماد الحريق -بحمد الله-.

التعامل مع الحريق

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وتعاملت معه، كما أظهرت الصور عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني على “تويتر”، فيما أفاد الدفاع المدني بأنه لا توجد إصابات جراء الحادث.

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حريق بالأحساء

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اندلع حريق بأحد المحال، بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، وباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، كما نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”.

دون الكشف عن أسباب

وكشفت صور نشرها “الدفاع المدني” عن تدخل عناصر الدفاع المدني والتي نجحت بتوفيق الله في إخماد الحريق دون وقوع إصابات، بينما لم يتم الإعلان عن أسباب اندلاعه.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

في الوقت نفسه، أصدر الدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والشرقية.

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