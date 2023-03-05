اشتباكات وقنابل حارقة وغاز مسيل للدموع في اليونان.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت اليونان اليوم اشتباكات عنيفة بين محتجين وعناصر الشرطة على خلفية سقوط عشرات القتلى والجرحى في حادثة تصادم القطارين.

ووثق مقطع فيديو متداول، اشتباكات وإطلاق نار والقنابل المسيلة للدموع، وقنابل المولوتوف الحارقة وكر وفر في شوارع وأحياء العاصمة والمدن المجاورة.

وكما ظهر في المقطع، ألقت الشرطة القنابل الحارقة والغاز المسيل للدموع على جموع المحتجين لتفريقهم.

ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين

هذا وارتفعت حصيلة وفيات حادث تصادم قطارين شمالي اليونان إلى 57 شخصًا، بينما تتلاشى الآمال في العثور على ناجين بين الحطام.

وكانت آخر حصيلة لعدد الضحايا أعلنت في وقت سابق، وبلغت 46 قتيلاً و57 مصابًا، علمًا بأنه تم الإبلاغ عن عدد من المفقودين.

من جهته، قال متحدث الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو، إن رئيس محطة القطار “اعترف” بمسؤوليته عن الحادث.

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رئيس المحطة مسؤول عن تصادم القطارين

وأضاف في تصريحات صحفية: “أعتقد أن رئيس المحطة اعترف بالمسؤولية والإهمال والخطأ”، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي.

وفي السياق، أفاد التليفزيون اليوناني بأن بعض أقارب المفقودين قدموا عينات من حمضهم النووي أملا في العثور على ذويهم بعد تفحم عدد من الجثث جراء الحريق الذي اندلع إثر الاصطدام.

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القطار كان على متنه 346 راكبًا

من جهتها، قالت السلطات اليونانية إن قطارين أحدهما للركاب وآخر للبضائع، اصطدما عند بلدة تيمبي، في مقاطعة لاريسا، شمالي اليونان.

ووفقا للتقارير الإعلامية، كان القطار على متنه 346 راكبًا، وكان في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي.

وأشارت التقارير إلى أن الحادث نتج عنه خروج عدة عربات عن القضبان واشتعال النيران في 3 منها على الأقل، فيما أعلنت السلطات حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام.