الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وزارة الصحة تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في كافة المناطق
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وزارة الصحة تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في كافة المناطق

وزارة الصحة تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في كافة المناطق

وزارة الصحة تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في كافة المناطق
٠٦:١٢:٢٥ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن هيئة التخصصات الصحية، فتح باب التقديم في برنامج (فني تخطيط المخ والأعصاب) المنتهي بالتوظيف في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، بمختلف مناطق المملكة.

التخصصات المطلوبة:

– الفيزياء
– الكيمياء
– الكيمياء الحيوية
– الأحياء
– الأحياء الدقيقة
– التقنية الحيوية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ليس على رأس العمل.
– شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– توفر السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
– في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية الوطنية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.
– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
– يجب ارفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
– لا يشترط الخبرة

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نبذة عن البرنامج:

برنامج فني تخطيط المخ والأعصاب معد لتمكين خريجيه من تدوين وتشخيص النشاط الكهربائي للمخ والأعصاب. وأداء عدة شخصيات عصبية لمساعدة الطبيب المختص على استخدام التشخيص المتخصصة.

مدة البرنامج:

– 12 شهر.

موعد بدء البرنامج:

– يبدأ البرنامج في شهر مايو 2023م (قابل للتغيير)

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/8/6 هـ (الموافق 2023/2/26م) من خلال الرابط: http://bit.ly/3KH11Lo ويستمر حتى يوم الخميس 1444/8/17هـ (الموافق 2023/3/9م).

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