في بث مباشر بتركيا.. وقف إذاعة برنامج تليفزيوني حتى انتهاء الأذان

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة حظيت بتفاعل شديد على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عن تعظيم شعائر الإسلام عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الماضي.

رئيس بلدية كهرمان مرعش:

وبحسب ما تم تداوله فقد طلب رئيس بلدية كهرمان مرعش من المذيع التوقف عن الحديث بعد سماعه صوت الأذان، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية.

ويظهر الفيديو استجابة المذيع لطلب رئيس البلدية حتى تم رفع الأذان والذي بدا صوته يصدح بعد وقف البث المباشر.

رفع الأذان:

وفي واقعة سابقة كشفت عن تعظيم شعائر الإسلام، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي قيام بعض الأشخاص برفع الأذان في أمكان وقوع الزلزال المدمر بعد انهيار المساجد بسبب الزلزال.

ويظهر الفيديو المتداول رفع الأذان من سيارات الشرطة بعد انهدام مساجد في مناطق عدة ، حيث يظهر احد الأشخاص وهو يرفع شعيرة الإسلام بجوار سيارة من سيارة الشرطة المزودجة بمكبر صوت.

كما أظهرت صور تم تداولها أداء فريق إنقاذ الصلاة في وقتها أثناء عمليات إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

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