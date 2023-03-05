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بريطانيا تحذر الأجانب من هذا الأمر

بريطانيا تحذر الأجانب من هذا الأمر

بريطانيا تحذر الأجانب من هذا الأمر
٠٥:٥٦:٤١ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أن: “أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيمنع من البقاء فيها”، وقال: “تأكدوا.. إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء”.

قانون جديد

واستبقت تصريحات سوناك، التي أدلى بها لصحيفة “ذا ميل أون صنداي”، تشريعا جديدا، من المتوقع طرحه خلال أيام، حيث من المقرر تقديم قانون جديد يتصدى للمشكلة يوم الثلاثاء المقبل، حسب “العربية”.

ويعاني سوناك من ضغوط نواب البرلمان من حزبه، لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي.

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اتفاق سابق

وكان رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، أقر، العام الماضي، اتفاقا، لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر.

من ناحية أخرى، أقدم أكثر من 45 ألفا العام الماضي على قطع هذه الرحلة الخطرة للوصول لبريطانيا، وأتى للبلاد كثير من المهاجرين من دول تعاني من الحروب، وغيرها.

الكلمات الدلالية:
الأجانب في بريطانيا الهجرة غير الشرعية بريطانيا بوريس جونسون ريشي سوناك

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