الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي إدارة البيانات.
المؤهلات والخبرات:
- خبرة: +6 سنوات من الخبرة في مجال إدارة البيانات
- مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.
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الأدوار الوظيفية:
- صياغة إطار حوكمة البيانات من أجل تحديد من لديه السيطرة والسلطة على أصول البيانات وكيف يمكن استخدام أصول البيانات.
- حدد متطلبات إدارة البيانات لهيكل الأمان بما يتماشى مع أفضل الممارسات لضمان الامتثال للوائح المحلية ذات الصلة.
- تقييم فعالية سياسات وإجراءات ومنهجيات حوكمة البيانات وتنفيذ إجراءات التحسين وفقًا لذلك لتعزيز عمليات ومعايير حوكمة البيانات عبر الهيئة العامة للإحصاء.
- تسهيل التنسيق مع NDMO والهيئات الأخرى ذات الصلة حسب الحاجة لإدارة جميع الاستشارات ذات الصلة بصياغة و / أو مراجعة سياسات ومعايير وإجراءات إدارة البيانات.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 5 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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