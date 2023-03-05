الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة البيانات.

المؤهلات والخبرات:

خبرة: +6 سنوات من الخبرة في مجال إدارة البيانات

مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.

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الأدوار الوظيفية:

صياغة إطار حوكمة البيانات من أجل تحديد من لديه السيطرة والسلطة على أصول البيانات وكيف يمكن استخدام أصول البيانات.

حدد متطلبات إدارة البيانات لهيكل الأمان بما يتماشى مع أفضل الممارسات لضمان الامتثال للوائح المحلية ذات الصلة.

تقييم فعالية سياسات وإجراءات ومنهجيات حوكمة البيانات وتنفيذ إجراءات التحسين وفقًا لذلك لتعزيز عمليات ومعايير حوكمة البيانات عبر الهيئة العامة للإحصاء.

تسهيل التنسيق مع NDMO والهيئات الأخرى ذات الصلة حسب الحاجة لإدارة جميع الاستشارات ذات الصلة بصياغة و / أو مراجعة سياسات ومعايير وإجراءات إدارة البيانات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 5 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).