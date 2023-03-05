الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقا بأحد المستودعات
اشتباكات وقنابل حارقة وغاز مسيل للدموع في اليونان.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
وزارة الصحة تعلن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في كافة المناطق
في بث مباشر بتركيا.. وقف إذاعة برنامج تليفزيوني حتى انتهاء الأذان
بريطانيا تحذر الأجانب من هذا الأمر
الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الرئيسية

 /

فرص

 /

الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٥:٥٦:٠٢ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي إدارة البيانات.

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة: +6 سنوات من الخبرة في مجال إدارة البيانات
  • مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.

اقرأ أيضا:

جامعة الملك فيصل توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات.. رابط التقديم

الأدوار الوظيفية:

  • صياغة إطار حوكمة البيانات من أجل تحديد من لديه السيطرة والسلطة على أصول البيانات وكيف يمكن استخدام أصول البيانات.
  • حدد متطلبات إدارة البيانات لهيكل الأمان بما يتماشى مع أفضل الممارسات لضمان الامتثال للوائح المحلية ذات الصلة.
  • تقييم فعالية سياسات وإجراءات ومنهجيات حوكمة البيانات وتنفيذ إجراءات التحسين وفقًا لذلك لتعزيز عمليات ومعايير حوكمة البيانات عبر الهيئة العامة للإحصاء.
  • تسهيل التنسيق مع NDMO والهيئات الأخرى ذات الصلة حسب الحاجة لإدارة جميع الاستشارات ذات الصلة بصياغة و / أو مراجعة سياسات ومعايير وإجراءات إدارة البيانات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 5 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

الكلمات الدلالية:
الهيئة العامة للإحصاء فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

٠٣:٣٢ م، الجمعة، ٠٨ مارس ٢٠١٩
وظائف موسمية في مشروع «تعظيم البلد الحرام» بمكة المكرمة

وظائف موسمية في مشروع «تعظيم البلد الحرام» بمكة المكرمة

١٢:٠٥ ص، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠١٧
شركة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمدينة تبوك

شركة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمدينة تبوك

٠٣:٢٢ م، السبت، ١٠ يوليو ٢٠٢١
وظائف شاغرة بـ «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بـ «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» للعمل في الرياض

١٠:١٨ م، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *