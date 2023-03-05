“عزة ومروءة”.. لماذا وضع العرب العقال على رؤوسهم “حكاية مثيرة”؟

تواصل- فريق التحرير:

يعتبر العقال في الخليج العربي، وبعض البلدان العرية كسوريا والعراق والأردن رمزا للعزة والرجولة، حيث انتشرت الكثير من الحكايات التي تتحدث عن تاريخ نشأته وتطوره.

اسم العقال:

وفي مقال نشرته الرياض بعنوان ” العقال وقار وتاريخ طويل من الحكايات”، تشير الروايات إلى أن اسم “العقال”، مأخوذ من عقال الناقة، وهو الحبل الذي تقيّد أو تُعقل به حتى لا تبتعد عن المراعي.

وبحسب المقال فقد كان رعاة الإبل يحرصون على أخذ حبل يلف على هامة الرأس، حيث يبقى ملفوفاً على الرأس إلى حين يحتاجونه لعقل إبلهم.

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سقوط الأندلس:

وحول لون العقال، فقد تحوّل مع مرور الوقت إلى جزء رئيس من قيافة الرجل وهندامه.

وقد قيل إن لونه كان أبيض، ثم تحول إلى اللون الأسود القاتم أواخر العصر الأندلسي تعبيراً عن حزن المسلمين على سقوط الأندلس.

نكاية في كسرى:

فيما ذكرت رواية أخرى أن كسرى الثاني “خسرو” أراد الزواج من ابنة النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فوافق النعمان لكن شرط أن يعرض أمر ابنته على العرب، فإن وافقوا زوجها من كسرى، لكنه في النهاية رفض تزويجها له.

وتفيد الرواية أن كسرى غضب عليه واستدعاه، ووضع في يده عقال بعير وعذبه حتى الموت.

ولما عرف العرب بذلك قالوا تشريفاً لعقال البعير، الذي ربط فيه النعمان نضعه على رؤوسنا.

أنواع العقال:

يوضح الباحث محمد العبدلي، أن هناك أنواعا عدة للعقال، منها:

1-الخزام، وهو حبل رفيع تخزم به الناقة والبعيـر، غير أنـه كنوع من أنواع العقل كـان يصنع من الصوف أو الوبر على شكل حبلين طويلين.

2- العقـال الأبيـض: يشبه العقال الأسود المستعمل اليوم، إلا أنه أبيض اللون، ويكون سميكاً نوعاً ما، ويلبس بأن يطبق بعضه على بعض، ولا تكون به زوائد.

3- الشطفة: ويعتقد أنها أتت من سوريا، وتسمى العقال المقصب، وتصنع من خيوط الصوف، إلا أن محيطها تعقد عليه 8 عقد، أو 12 عقدة.

4- العقال المقصب بألوان الذهب: وهو مربع الشكل ولا يلبسه إلا من هم من علية القوم، مثل شيخ القبيلة أو أميرها، وذلك ليميزه عن غيره من الناس.

5- العقال الأسود، المستخدم الآن وهو الشائع في دول الخليج، إضافة إلى العراق وسوريا والأردن وفلسطين، ويصنع من الصوف، ويصبغ باللون الأسود.

6- العقال المرعز، يعد من أجود الأنواع.

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