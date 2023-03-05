توضيح من حساب المواطن بشأن استمرار الدعم الإضافي

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بشأن مدى استمرارية الدعم لما بعد شهر مارس الماري.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “إنه تنفيذا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa

وقبل ساعات، أعلن “حساب المواطن”، أنه يتبقى أربعة أيام على صرف الدفعة 64 لشهر مارس، والتي سيتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم الخميس المقبل، وفق ما صرح اليوم عبر حسابه في موقع “تويتر”.

صرف الدفعة 64

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” في أكثر من تنويه ورد على المستفيدين، إنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس” .

وأفادت في ردها على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان سوف يتوقف صرف حساب المواطن من الشهر القادم، بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم قبل صرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن”

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يحسم الجدل بشأن توقف الدعم في أول إبريل

خطوات التسجيل

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.