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“أبشر” تقدم خدماتها بلغة الإشارة.. تعرف على طريقة التفعيل

“أبشر” تقدم خدماتها بلغة الإشارة.. تعرف على طريقة التفعيل

“أبشر” تقدم خدماتها بلغة الإشارة.. تعرف على طريقة التفعيل
٠٥:٣٧:٥٣ م، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر للخدمات الرقمية، اليوم الأحد، إضافة خدمات لغة الإشارة، عبر المنصة، وذلك لتسهيل المعاملات على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أيقونة خاصة 

وأوضحت “أبشر” أن دعم المنصة لطريقة التواصل بلغة الإشارة إلى من خلال إضافة أيقونة خاصة بتفعيل لغة الإشارة عبر خدمات المنصة.

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تفعيل الهوية الوطنية 

وفي وقت سابق، حددت منصة أبشر، بالتفصيل، خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي بكل سهولة في 4 خطوات.

خطوات تنفيذ الخدمة عبر أبشر

1- اختيار خدمات من تبويب خدماتي

2- اختيار الأحوال المدنية

3- اختيار خدمات الهوية الوطنية

4- اختيار تفعيل الهوية الوطنية

خدمة تسجيل المواليد

وكانت منصة أبشر أوضحت تفاصيل خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وخطوات الحصول على الخدمة بالتفصيل.

وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين تسجيل المواليد إلكترونيا، مع إتاحة توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث إلى العنوان الوطني.

طريقة الوصول للخدمة

– الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمة تسجيل المواليد

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