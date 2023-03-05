اشربه يوميًا.. الشاي الأحمر يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب القاتلة

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ارتفاع الكوليسترول، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض قاتلة في القلب، لكن إجراء عدد من التغييرات في نمط الحياة، مثل تقليل الدهون المشبعة والتدخين للعمل يمكن أن يخفض مستوياته، فيما قالت خبيرة إن إضافة الشاي إلى الروتين اليومي يمكن أن يساعد أيضًا.

وقالت كيلي تشوي، خبيرة المنتجبات الغذائية لصحيفة “إكسبريس”: “مع محاولة الكثير منا إيجاد طرق طبيعية لتحسين صحتنا، أصبح شاي الجينسنج الأحمر الكوري أكثر شعبية خلال السنوات القليلة الماضية. هذا المشروب الدافئ مصنوع من جذر نبات الجنسنج الكوري (لا ينبغي الخلط بينه وبين الجينسنج الأمريكي أو السيبيري ، وكلاهما مختلف تمامًا)”.

إضافة العسل أو السكر أو الليمون إلى الشاي

وأضافت “الشاي له طعم ترابي إلى حد ما، لذلك عادة ما يتم مزجه بالعسل أو السكر أو الليمون. يشرب العديد من محبي الجنسنج الكوري فنجانًا في الصباح لإيقاظهم ومنحهم دفعة من الطاقة. إنه خيار أفضل بكثير من مشروب الطاقة الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر ، وهو أيضًا بديل جيد للقهوة إذا كانت القهوة تجعلك تشعر بالتوتر”.

وذكرت أن “كوبًا من شاي الجينسنج الأحمر الكوري يحتوي أيضًا على بعض الخصائص المضادة للأكسدة القوية.”

علاوة على ذلك، أوضحت تشوي أنه يحتوي على نسبة عالية من:

-فيتامين سي

-الفلافونويد

-جينسينوسيدات

-أحماض فينولية أخرى.

وأضافت: “وجدت العديد من الدراسات أن الجنسنج الأحمر الكوري يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وسكر الدم”.

ماذا تقول النتائج؟

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة ” نيوترينتس جورنال” في عام 2020، أن الجنسنج الأحمر الكوري يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت: “من المعروف أن الجنسنج الأحمر الكوري له آثار مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية”.

وشملت التجربة، التي أجريت على وجه التحديد لبحث ما إذا كان الشاي يمكن أن يخفض الكوليسترول بين النساء بعد سن اليأس، 68 امرأة بعد سن اليأس يعانين من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

على مدى أربعة أسابيع، تم إعطاؤهن، جرامين من الجينسنج الأحمر الكوري، أو دواء وهمي يوميًا. وأظهرت النتائج أن الانخفاض في مستويات الكوليسترول كان “أكبر بكثير” بين النساء اللائي تناولن الجنسنج الأحمر الكوري مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

وخلصت الدراسة إلى أنه “في الختام، من خلال قياس مستقلبات الكوليسترول في الدم، وجدنا أن الجنسنج الأحمر الكوري يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على توازن الكوليسترول في النساء بعد سن اليأس المصابات بفرط كوليسترول الدم (ارتفاع الكوليسترول)”.