“الغذاء والدواء” توضح نسب الملح المطلوبة في المنتجات الغذائية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نسب الملح تتفاوت في المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلك بين مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة.

كميات الملح الصحية وأمثلة على منتجاتها

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، نسب كميات الملح وأمثلة على منتجاتها، على النحو التالي:

1 – منتجات عالية الملح:

– مثل، “المايونيز ورقائق البطاطس والأجبان بأنواعها مكعبات مرق الدجاج”.

2 – منتجات متوسطة الملح:

– مثل، ” التونا ورقائق الذرة والخبز والمعجنات والشوربات سريعة التحضير”.

3 – منتجات قليلة الملح:

– مثل، ” البيض والزبادي والفواكه والخضروات”.

وفي وقت سابق، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة توعوية بأهمية تخفيض استهلاك الملح، والحد الأعلى للاستهلاك منه في اليوم، ومخاطر زيادة تناوله، والبدائل التي يمكن استخدامها في الأغذية.

تعزيز صحة وسلامة المستهلك

وأكدت أن الحملة التوعوية بتخفيض استهلاك الملح تأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتنظيم الغذاء الصحي وتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وإيماناً بأهمية تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية ورفع مستوى الوعي بالغذاء الصحي لتعزيز أنماط التغذية في المجتمع بما يتوافق مع الممارسات الدولية.

اقرأ أيضًا:

5 نصائح ذهبية من الغذاء والدواء لتقليل السكر في الدم

“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة وجود زيوت مهدرجة جزئيًا في بعض المطاعم

هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام “الفقع” خلال 10 أيام من استخراجه

;الغذاء والدواء تنشر معلومات عن “الفقع” وطريقة استخدامه وأبرز فوائده