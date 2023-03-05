باتباع هذا الأمر البسيط.. ستتخلص من الكوليسترول الضار في جسمك

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نصح المجلس الصحي السعودي عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، بالمشي، لأن ذلك يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على رياضة المشي بانتظام وألا يكون الأمر بشكل متقطع، لأن ذلك من شأنه الحفاظ على الجسم.

فوائد المشي

في سياق متصل، نصح تجمع الرياض الصحي الثاني بأهمية ممارسة رياضة المشي، موضحا أن نصف ساعة مشي تساعد في تحسين المزاج وحرق السعرات الحرارة.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن من فوائد المشي ما يلي:

1- وزن صحي ولياقة بدنية أفضل

2- تقوية العضلات

3- تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم

4- وقاية من الأمراض المزمنة

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