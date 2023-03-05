“التأمينات”: بيانات المنشآت تُحدّث بشكل فوري بعد هذه الخطوة

تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة التحديث الفوري لبيانات المنشآت الجديدة في أنظمتها، وأنه يتم تلقائياً وبشكل استباقي فور تحديثها لدى وزارة التجارة.

تحقيق التعاون والتكامل الرقمي

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تأتي في ظل إستراتيجيتها في تقديم خدمات مميزة لعملائها وضمن مبادرات وأهداف التحول الرقمي الذي تنتهجه التأمينات الاجتماعية في منتجاتها وخدماتها المقدمة للعملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، كما تأتي هذه الخدمة في إطار تحقيق التعاون والتكامل الرقمي مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة.

جودة الخدمات المقدمة وتوفير خدمات استباقية

وبينت أن هذه الخدمة ستعزز من جودة بيانات المنشآت بتوحيد ومطابقة سجلات المنشآت بما لدى وزارة التجارة بشكل فوري ودائم، كما ستسهم في جودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير خدمات استباقية وعكس البيانات فور تحديثها لدى الجهات المعنية، كما ستقدم تجربة عميل مميزة من خلال تعظيم الاستفادة من التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة وتقليل الحاجة إلى رفع طلبات تعديل بيانات المنشآت عبر تأميناتي أعمال أو زيارة الفروع.

تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات التي ستحدث استباقيًا في قواعد بيانات المؤسسة للمنشآت الجديدة تشمل اسم وجنسية المنشأة، والنشاط الاقتصادي، الكيان القانوني، وبيانات المالك، مفيدة أن هذه الخدمة تسهم في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمات المقدمة للعملاء واختصاره بحيث تكون فورية وبشكل لحظي.

تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي الكامل

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي إطار أهدافها الإستراتيجية بالسعي نحو التحول الرقمي الكامل لجميع التعاملات المقدمة للعملاء قد أتاحت منصة “تأميناتي أعمال” للمنشآت وأصحاب العمل التي أسهمت في أتمتة جميع الخدمات المقدمة لهم كتسجيل واستبعاد المشتركين وإضافة وتحديث الأجور وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة للعملاء من أصحاب العمل، وكذلك في ابتكار منتجات رقمية رائدة في تقديم الخدمات للعملاء كالإنسان الرقمي “أمين” الذي يعد أحدث المنتجات الرقمية في المؤسسة ويهدف إلى خدمة عملاء المؤسسة إلكترونياً من خلال الرد على الاستفسارات بشكل فوري.

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