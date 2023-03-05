مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا 1.3%.. والتداولات 3.3 مليار ريال

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أنهى مؤشر السوق جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.3 % مغلقا عند 10411 نقطة (+ 134 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار ريال.

وواصل مؤشر السوق صعوده للجلسة الرابعة على التوالي وسجل مكاسب بأكثر من 400 نقطة وبنسبة 4.2 %، بحسب “أرقام”.

الأسهم الصاعدة

في الوقت نفسه، ارتفع سهما مصرف الراجحي وأرامكو عند 75.10 ريال (+ 2 %) للأول، و32 ريالا (+ 1 %) للثاني.

وصعدت أسهم رعاية والحمادي ووقت اللياقة بنسب تراوح بين 2 و5 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، وللجلسة الثانية على التوالي، عند 20.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 22 ألف سهم، تمت عن طريق 51 صفقة.

الأسهم المتراجعة

في المقابل، تراجع سهم علم، بنسبة 2 %، عند 372.40 ريال، وأغلق سهم بوان، عند 29.85 ريال (- 1 %)، وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض أرباح الربع الرابع 2022، إلى 30 مليون ريال، وبنسبة 33 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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